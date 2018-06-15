Eskişehir'de protokol bayramlaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de protokol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Öğretmenevinde gerçekleşen bayramlaşmaya, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Çakacak, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve huzur içinde bir ramazan ayının sona erdiğini belirterek, bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu kaydetti.

Bayramların insanlık için özel ve önemli günler olduğunun altını çizen Çakacak, şöyle konuştu:

"Bayramlar birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı, bunun çok güzel örneklerinin gösterildiği çok özel günlerimizdir. Dini bayramlarımızı hem inancımız hem de kültürümüzle birleştirmiş bir milletiz. Bayram namazından sonra büyüklerimizle, aile bireylerimizle, akrabalarımızla komşularımızla bayramlaşırız. Yaşlılarımızı, hastalarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret ederiz. Onların gönüllerini alırız. Bayramlar gönül alma ve gönül yapma günleridir. Bayramları fırsat bilip, gönüller yapmalıyız. Birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, kardeşliğimizi göstermemizin özel ve güzel günleridir bayramlar. Bu güzel duyguları bayramlar dışında da yaşarsak toplumsal huzur ve barışa en güzel katkıyı yapmış oluruz."