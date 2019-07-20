ESKİŞEHİR (AA) - Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Özel Eğitimdeki Rolü, Nicelik ile Niteliği ve Vizyonu Çalıştayı"na, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticisi katıldı.

Eskişehir'deki bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Türkiye'de özel gereksimli çocuklara ve ailelerine özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerin daha kurumsal bir yapıya kavuşması için gerekenleri belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 700 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğunu ifade eden Diken, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 386 bin özel gereksinimli bireye eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Bu eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden 45 bin kişi çalışıyor. Böylesine bir yapının daha da kurumsallaşması için devletin ne gibi hizmetler sunabileceğini tartışıyoruz. Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonuyla örtüşen stratejiler ya da planlamalar yapmak istiyoruz. Türkiye'nin pek çok ilindeki rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinden yöneticiler ve eğitimciler Eskişehir'e geldi. Hazırlayacağımız rapor, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmesi planlanan çalıştayda yol gösterici olacak."

Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Eğitim ve Ar-Ge'den Sorumlu Yöneticisi Mehmet Topsakal da özel gereksinimli bireylere ve ailelerini daha iyi eğitim vermek ve hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanından çalışan yaklaşık 2 bin 700 personelin niteliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Topsakal, şunları belirtti:

"Nitelikli personelle öğrenciye verilen hizmetin kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden bir çalıştay düzenledik. İlk çalıştayı Eskişehir'de başlattık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Türkiye genelinde standart bir özel eğitim ve rehabilitasyon modeli oluşturmaktır. 81 ilde ve ilçelerde eğitim düzeyini aynılaştırmaya çalışıyoruz."

İki gün sürecek çalıştay sonunda hazırlanacak raporun, Milli Eğitim Bakanlığına sunulacağı bildirildi.