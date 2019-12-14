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Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.Yücel A. idaresindeki 26 EZ 705 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Dudu Özenboy'a (48) çarptı. Kazada...
Genel 14.12.2019, 12:50
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan Özenboy, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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