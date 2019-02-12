Eskişehir'de otomobilden hırsızlık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir otomobilden aksesuar çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.Zafer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden 3 bin 200 lira değerindeki "ses sistemi, oto teybi, hoparlör ve kolçak" çalındığı...