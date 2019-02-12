Eskişehir'de otomobilden hırsızlık iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir otomobilden aksesuar çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Zafer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden 3 bin 200 lira değerindeki "ses sistemi, oto teybi, hoparlör ve kolçak" çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameraları incelemesinde olayı S.Ç. (35), H.Ü. (20), C.D. (23) ve S.K'nın (17) gerçekleştirdiğini belirledi.
Araştırma sonucu gözaltına alınan S.Ç, H.Ü. ve C.D. adliyeye sevk edildi.
Polis, firari şüpheli S.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.