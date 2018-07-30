Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tır ile çarpışarak devrilen otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Ahmet Özkan (76) yönetimindeki 26 AB 408 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyon karayolu Ihlamurkent Mahallesi Koza Caddesi'ndeki kavşakta Ender Akbulut'un (31) kullandığı 26 BD 063 plakalı tır ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hurdaya dönen araçtan çıkarılan Özkan, 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.