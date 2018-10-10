Eskişehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Köktaş (35) idaresindeki 07 LNC 59 plakalı otomobil, Çifteler-Mahmudiye Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Onur, eşi Müzeyyen ve 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman Yusuf Köktaş, 112 acil servis ekiplerince Mahmudiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdurrahman Yusuf Köktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Köktaş çifti ise Eskişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.