Eskişehir'de otomobil beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alper Şahan Özdoğan yönetimindeki 06 BH 1060 plakalı otomobil, Sivrihisar-Ankara karayolunun 25. kilometresinde, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Ertuğrul (60), Zühal (58) ve Eren Can Özdoğan (27) ile Ayça Filiz Eralp (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.