Eskişehir'de ocaktan sızan gaz patladı: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir pide fırınında ocaktan sızan gazın patlaması sonucu iş yeri sahibi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Altan Sokak'ta pide fırını işleten Afganistan uyruklu İkram Öztürk (21), sabah saatlerinde ocağı yaktı. Bir süre sonra ocağın söndüğünü fark eden Öztürk, yakmak isterken patlama meydana geldi.

Ellerinden yaralanan Öztürk, yakınları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İkram Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, patlama nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.