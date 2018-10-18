Eskişehir'de ocaktan sızan gaz patladı: 1 yaralı

- Afganistan uyruklu bir kişinin işlettiği pide fırınında ocaktan sızan gazın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de ocaktan sızan gaz patladı: 1 yaralı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir pide fırınında ocaktan sızan gazın patlaması sonucu iş yeri sahibi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Altan Sokak'ta pide fırını işleten Afganistan uyruklu İkram Öztürk (21), sabah saatlerinde ocağı yaktı. Bir süre sonra ocağın söndüğünü fark eden Öztürk, yakmak isterken patlama meydana geldi.

Ellerinden yaralanan Öztürk, yakınları tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İkram Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, patlama nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

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