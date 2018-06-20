Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte "narko" uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ile Trafik Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, metruk binaların yoğunlukta bulunduğu çok sayıda mahalle ve sokakta eş zamanlı uygulama başlattı.

Daha önceden belirlenen binalarda arama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçları da kontrol etti. Şüphelilere, üst araması ve kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, narkotik arama köpekleri "Can Kız" ve "Lady" de görev aldı.

Uygulamada, bin 823 kişiye genel bilgi taraması yapılırken, 328 araç kontrol edildi. Kent genelindeki 20 parkta, 12 ilçede, 56 metruk binada sokak uygulaması yapıldı. Aranan 2 kişinin gözaltına alındığı uygulamada, 3 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, 1 kişiye de ruhsatsız av tüfeği bulundurma suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 6 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 0,22 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.