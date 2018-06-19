ESKİŞEHİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Eskişehir'de çok sayıda polisin katıldığı uygulamada metruk binalar denetlendi.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu kişilerden uyuşturucu madde temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı denetim ve kontroller yaptı.

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 41 metruk binanın kontrolünü gerçekleştirdi.