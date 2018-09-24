Eskişehir'de nakliye dolandırıcılığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de taşıdıkları doğal gaz vanası ile bir tekstil fabrikasından nakliye için aldıkları ürünleri yerine ulaştırmadıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinden İstanbul'a sevk edilmek üzere iki fabrikadan alınan 585 bin lira değerindeki malzemenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından şüphelilerin kullandığı kamyonun İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde olduğunu belirledi.

Kamyon sürücüsü G.I. (28) ile arkadaşı M.E. (45), polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan çalındığı idda edilen yükün 500 bin lira değerindeki doğal gaz vanası sahibine teslim edilirken, 85 bin lira değerindeki tekstil ürününün bulunması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheli M.E'nin benzer suçlardan kaydının bulunduğu, 3 ayrı dosyadan dolandırıcılık suçu ile arandığı tespit edildi.