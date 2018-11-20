ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "askerlerden sorumlu mahrem imamı" oldukları iddiasıyla yargılanan 2'si firari 9 sanıktan 6'sı 10'ar yıl hapse çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan farklı meslek gruplarına mensup, tutuklu 7 sanık ile avukatları hazır bulundu. Son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Gündüz, Hakan Ertuğrul, Hakan Kırlı, Hasan Yurdakul, İlyas Konuklar ve Süleyman Kazancı'yı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10'ar yıl hapse mahkum etti.

Tutuklu sanıklardan Zafer Çay'ın dosyasının, Ankara'da görülen "mahrem imamlar" dosyasıyla birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, firari 2 sanığın dosyasını ise ayırdı.