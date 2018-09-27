Eskişehir'de mahalle toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan mülteci ve Türk vatandaşları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Polis Evinde düzenlenen toplantıya, Tütüncü'nün yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri, Göç İdaresi yetkilileri ile Türk ve mültecileri vatandaşlar katıldı.

Vali Yardımcısı Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve devletinin tarih boyunca defalarca misafirperverliğini gösterdiğini belirterek, Eskişehir'in de çok farklı ülkelerden gelen insanların bir araya gelerek yaşadığı bir kent olduğunu söyledi.

En iyi hakem ve hakimin devlet olduğunu ifade eden Tütüncü, şunları söyledi:

"Kimse devletin yerine kendisini koymasın. Bir sorun varsa sorunu siz kendiniz bunu şöyle çözeriz demeyin. En yakınınızda caminin imamı, okulun öğretmeni, elinizin altında telefonunuz var 155 Polis İmdat Hattını aradığınız da derhal size bizim güvenlik kuvvetlerimiz gelir ve sorun neyse dinler bunun da çözümü için sizlere yardımcı olur. Mutlaka sorunlarınız çözülür. Kendi kendinize olayları büyütmeye, çözmeye ya da ufacık bir konuyu abartmaya gitmeyin. Biz hepimiz kardeşiz. Gece, gündüz hangi saatte olursa olsun, hepimiz hazırız. Konuşmayla çözülemeyecek hiçbir problem yok. Kaba kuvvetle sorunlar çözülmez. Daha da büyür ve içinden çıkılmaz hale gelir."

Toplantıda İl Göç İdaresi yetkililerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü de Sütlüce Mahallesi ile ilgili sunum yaptı.