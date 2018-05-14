Eskişehir'de mağdur hakları toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliğiyle yürütülen Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Eskişehir'de toplantı ve görüşmeler yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesinde, mevcut hukuki çerçevenin ve uygulamanın analizi, ihtiyaçların belirlenmesine yönelik Eskişehir'de toplantı düzenlendi.

Toplantıya projenin taraflarından İspanya Majorca Mağdur Destek Ofisi Hukuk Danışmanı Victoria Prieto, İspanya Adalet Bakanlığı Mağdur Destek Ofisi Koordinatörü Mario Garcia, İspanya Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanı Carlos Sanchez ile Türkiye'den Adalet Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Katılımcılar, Eskişehir'deki çalışmaları kapsamında hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, sosyal çalışma görevlisi, psikolog, pedagog ve zabıt katibi gibi adli süreçte suç mağdurlarına yönelik hizmet sunan meslek mensupları ile bir araya geldi.