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Eskişehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın hızı saatte...

07 Mart 2018 Çarşamba 14:51
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometre ve yer yer kısa süreli saatte 50-80 kilometreye ulaştı.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.


Anahtar Kelimeler:
EskişehirRüzgar
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