Eskişehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometre ve yer yer kısa süreli saatte 50-80 kilometreye ulaştı.

Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.



