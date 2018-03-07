Eskişehir'de kuvvetli lodos

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de şiddetli lodos nedeniyle üzerine tabela devrilen üniversite öğrencisi genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahalllesi Martı Sokak'ta arkadaşı ile yürüyen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Gülay Başargan'ın (22) üzerine rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen bir markete ait tabela devrildi.

Yaralanan üniversite öğrencisine ilk müdahaleyi o sırada olay yerinden geçen bir hemşire yaptı. Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Tahan Takkeci, 8 ay önce de aynı iş yerinin tabelasının şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın, güney-güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.



