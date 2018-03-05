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Eskişehir'de "Küresel İklim Değişiklikleri" paneli

- Ziraat mühendisi Ekici: - "Küresel ısınma denildiğinde 'her yer kavrulacak' anlamını çıkarmamalıyız. Bazı yerler de donabilir. Özellikle sel, taşkın ve aşırı sıcaklarda bulaşıcı hastalıkların çeşitliliğinde de artışlar söz konusu olacak"

05 Mart 2018 Pazartesi 17:04
Eskişehir'de
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ESKİŞEHİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü personeli ziraat mühendisi Mithat Ekici, küresel ısınma denildiğinde "Her yer kavrulacak" anlamı çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Bazı yerler de donabilir. Özellikle sel, taşkın ve aşırı sıcaklarda bulaşıcı hastalıkların çeşitliliğinde de artışlar söz konusu olacak." dedi.

Ekici, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen "Küresel İklim Değişiklikleri ve Farklı Sektörlere Olası Etkileri" konulu panelde, küresel iklim değişikliklerinin doğrudan insan sağlığına etkilerinin olduğunu söyledi.

Özellikle Avrupa'nın küresel iklimden fazlasıyla etkilendiğini dile getiren Ekici, "Fransa'da geçmiş yıllarda aşırı sıcak hava dalgalarından hayatını kaybedenler oldu. Hiç beklemedikleri bir durumdu. Türkiye bahar şartlarını yaşarken, Moskova'da aşırı sıcaklardan yangınlar çıktı. Bu yıl biz hafif bir kış geçirirken, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde sert kışlar yaşandı." dedi.

- "Deniz seviyesi yükselecek"

Dünya'da küresel ısınmaya bağlı bir iklim değişikliğinin olduğuna işaret eden Ekici, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma denildiğinde 'her yer kavrulacak' anlamını çıkarmamalıyız. Bazı yerler de donabilir. Özellikle sel, taşkın ve aşırı sıcaklarda bulaşıcı hastalıkların çeşitliliğinde de artışlar söz konusu olacak ne yazık ki. İklim değişikliğinden etkilenmesi beklenen başlıca sektörler, tarım, sanayi, ekosistem ve turizm ile içme ve kullanma suyu. İklim değişikliğine maruz kalan ülkeler, kaynaklarını bu zararları bertaraf etmek ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için kullandıkça, alternatif maliyetler ortaya çıkacaktır. İklim değişikliği, ekonomideki birçok sektörü de farklı yönlerde etkileyecektir."

Ekici, iklim değişikliğinden en çok iklim ile doğrudan ilişkili olan tarım ve turizm sektörünün etkileneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal faaliyetlerde, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında çoğunlukla olumsuz değişikliklere neden olacaktır. Kutuplardaki buzulların erimesine neden olması beklenen sıcaklık artışları, deniz seviyesini yükseltecektir. Bu durum, ülkemizin turizm kentlerini olumsuz etkileyebilecektir."

Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiEskişehirKüresel Iklim Değişiklikleri Ve Farklı Sektörlere Olası EtkileriPanelZiraat Mühendisi Mithat Ekici
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