Eskişehir'de kumar operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda bir araçta gizlenmiş 3 tombala makinesi ve ekipmanları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde takip ettiği U.Ü. idaresindeki 34 SZ 0601 otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 3 tombala makinesi ve oyun ekipmanları ele geçirildi.

Şüpheliler, U.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan A.T. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.