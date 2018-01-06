Eskişehir'de kumar operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 79 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında Hayriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 79 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan 79 kişi, 227'şer lira ceza verildikten sonra serbest bırakıldı.
Dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.