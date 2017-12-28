Eskişehir'de kumar operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan 4 kişi, 227'şer lira ceza verildikten sonra serbest bırakıldı. Dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.