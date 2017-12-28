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Eskişehir'de kumar operasyonu

- Kent merkezindeki bir dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:59
Eskişehir'de kumar operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, uygulama sırasında İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir derneğe ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 4 kişi ile iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan 4 kişi, 227'şer lira ceza verildikten sonra serbest bırakıldı. Dernek yöneticisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kumar
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