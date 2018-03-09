Eskişehir'de kimyasal maddeyle yaralama davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Gürcistan uyruklu kadını yüzüne kimyasal madde atarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın, yargılanmasına devam edildi.

5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık İbrahim C. (46), saldırı mağduru Marina Lakvekheliani (45) ile avukatları hazır bulundu.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık İbrahim C'nin tahliye talebini reddetti ve duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

İstiklal Mahallesi'nde bilgisayar öğretmenliği ve çocuk bakıcılığıyla geçimini sağlayan Marina Lakvekheliani, bir yıldır birlikte olduğu ve ayrılmak istediği İbrahim C'den yüzüne kimyasal madde atarak kendisini yaraladığı iddiasıyla 19 Kasım'da şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan İbrahim C, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.