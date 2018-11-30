Eskişehir'de karla mücadele

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in bazı ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Tepebaşı ilçesi ve İnönü ilçesinin yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde yağan karın ardından buzlanma riskine karşı kara yollarında tuzlama çalışmaları başladı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hekimdağ, Sulukaraağaç, Behçetiye, Çalkara, Tekeciler, İnönü ilçesine bağlı Yörükyayla, Seyitali, Erenköy, Esneme mahallelerinde kar küreme çalışmaları gerçekleştirildi.

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası ekipler, sürücülerin emniyetli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin kar yağışına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, karla mücadeleye hazır olduklarını kaydetti.