Eskişehir'de kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mesut Sarıkaya yönetimindeki 26 HP 551 plakalı kamyonet, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde Hüseyin Ü'nün kullandığı 42 U 7902 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan Kezban Sarıkaya (53) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki Büşra Sarıkaya ise yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.