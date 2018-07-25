Eskişehir'de kamu, üniversite ve sanayi işbirliği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayicilerin sorunlarına en hızlı ve verimli çözümler bulmak için "kamu, üniversite ve sanayi" işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.



Küpeli, yazılı açıklamasında, her projede temel amacın, sanayicilere en iyi hizmeti sunmak olduğunu ve burasının sadece sanayiciye hizmet veren değil, sanayicinin gelişimi için ön ayak olan bir kurum haline gelmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"Sanayicilerin sorunlarına en hızlı ve verimli çözümler bulmak için kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Küpeli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgesi binasında iletişim noktası oluşturduk. Bu iletişim noktasında, kamu, sanayi işbirliği olarak, kamu yetkilileri sanayicilerimizin sorunlarını dinleyecek çözüm yolları bulmaya çalışacak. Üniversite, sanayi işbirliği olarak ise Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofislerinden yetkililer Organize Sanayi Bölgesi binasında sanayicilerle buluşacak, sanayimizin altyapısının, hatta teknolojimizin gelişmesine katkıda bulunacak çözümler üzerinde çalışacaklar. Bu sayede sanayiciler, üniversitelerle ortak proje yürütme kültürüne sahip olarak teknolojimizi üst seviyeye çekecektir. Organize Sanayi Bölgesi, sanayicimizin her ayın bir günü kamu kurumları, yatırım ajansı ve üniversitelerimizin teknoloji transfer ofisleri ile buluşmasını sağlayarak yine bir ilke imza atmıştır."