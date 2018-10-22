Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayal dünyalarını keşfetmelerini sağlamak için "Kağıt Karakterler" Atölyesini hizmete sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Her şey çocuklar için" ilkesiyle gerçekleştirilen proje, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu’nda hizmete açıldı.

Atölyenin ilk öğrencileri, hayal dünyalarında yarattıkları karakterleri resmettikten sonra, maskeye dönüştürüp eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri sayesinde çocukların boş zamanlarının çok verimli geçtiğini belirten anne ve babalar da atölyenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.