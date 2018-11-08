Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından tütün mamülleri satışı yapan 2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen 95 kilo sigara ve nargile tütünü ile 351 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte kaçakçılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'ndeki iki ayrı iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 95 kilo sigara ve nargile tütünü, 351 paket sigara, çakmak gazı ile tütün mamülleri ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.