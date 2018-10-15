Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ve tütün mamülleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte kaçakçılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan arama ve kontrollerde, 740 paket sigara, 71 sigara sarma makinesi, 30 kilo 400 gram nargile tütünü, 37 kilo kıyılmış tütün, 38 ithal sigara tütünü, 48 elektronik sigara likiti, 5 pipo tütünü, 3 pipo, 30 çakmak benzini ve 10 çakmak ile 280 boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.