Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 4 bin 398 paket gümrük kaçağı sigara ile 424 kilo tütün ile tütün mamulleri ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 bin 398 paket sigara, 403 sigara sarma makinesi, 11 pipo, 15 sigara ağızlığı, 199 puro, 424 kilo tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.