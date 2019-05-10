Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, taşıması ve kullanması yasak olduğu belirlenen çok sayıda bıçak ve göz yaşartıcı sprey bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Arifiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 23 muşta, 6 bıçaklı muşta, 11 şoklu el feneri, 3 elektronik sigara, 27 çakmak benzini, 21 göz yaşartıcı gaz, 9 metal çakmak, 13 çok amaçlı bıçak, 65 elektronik sigara likiti, 38 sustalı bıçak, 40 kelebek bıçak ile 2 kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında, ilgili kanunlara muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.