Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, ülkeye yasa dışı yollarla getirdiği otomobil yedek parçalarını sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 88 araç motor yönetim ve kontrol modülü, 61 tampon, 50 otomobil motoru, 165 şanzımanı ile 5 otomobil bloku ele geçirildi.

İş yeri sahibi H.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.