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Eskişehir'de kaçak sigara ve kozmetik ürünleri ele geçirildi
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 37 bin 150 paket bandrolsüz sigara ve 89 kolide 52 bin 144 faturasız kozmetik ürünü ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri devletin vergi kaybının...
Genel 09.12.2019, 13:35
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 37 bin 150 paket bandrolsüz sigara ve 89 kolide 52 bin 144 faturasız kozmetik ürünü ele geçirildi.
Operasyonda, 37 bin 150 paket bandrolsüz sigara ve 89 kolide 52 bin 144 muhtelif marka, renk ve ebatlarda faturasız kozmetik ürün bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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