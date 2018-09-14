Eskişehir'de kaçak kazı operasyonları

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ve Odunpazarı ilçelerinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Günyüzü'nün Gümüşkonak ve Odunpazarı'nın Kargın mahallelerinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyonlarda K.Y, R.O. ve M.I. Odunpazarı, B.Ç, Y.S, B.K, M.G. ve S.A. ise Günyüzü'nde kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

