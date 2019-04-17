Eskişehir'de iskele demiri hırsızlığı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden inşaat iskele demiri çaldıkları öne sürülen 3 zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Mobilyacılar Kooperatifi Sitesi'ndeki bir iş yerinden 30 bin lira değerindeki inşaat iskele demirini çaldıkları belirlenen zanlıların kullandığı aracı takibe aldı.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan Tarık A, Mustafa G. ve Burak K, kovalamaca sonucu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.