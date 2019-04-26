Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 45 bin lira değerindeki malzemenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kent genelinde yapılan arama ve kontrollerin yanı sıra güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, failin S.A. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.