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Eskişehir'de insan zinciri oluşturarak kadına şiddete "hayır" dediler
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda kadın, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla insan zinciri eylemi gerçekleştirdi.İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyelerinin...
Genel 14.12.2019, 18:17
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda kadın, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla insan zinciri eylemi gerçekleştirdi.
İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın, şiddet karşıtı sloganlar attıktan sonra insan zinciri oluşturdu.
Şiddetin binbir çeşidiyle baş etmeye çalışan kadınların dayanışmayla nasıl güçlendiğini, ayağa nasıl kalktığını bildiklerini belirten Kökoğlu, "Şimdi ağlamak, yalnız hissetmek, çaresizliğe düşmek zamanı değil. Ayağa kalkmak ve ayakta kalmak zamanı." dedi.
Grup üyeleri açıklamanın ardından eylemi sonlandırdı.
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