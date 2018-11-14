Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üniversite bünyesinde 109 yataklı, 3. basamak, yetişkin ve çocuklara hizmet veren ileri düzey yoğun bakım hastanesinin gelecek ay hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Şenocak, üniversitelerin en önemli işlevlerinden birinin, önce şehrine ve bölgesine, sonrasında ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa fayda sağlayacak değerler üretmek olduğunu kaydetti.

ESOGÜ'nün tüm standartlarını uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye taşıyacak yeniliklerle yola devam ettiklerini aktaran Şenocak, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 48 yıllık bilimsel birikimi ve kurum hafızasıyla birçok konuda topluma hizmet etmiş ve öncü olmuş bir üniversitedir. Bizler de göreve geldiğimiz günden bugüne bu hizmetleri artırmak, üniversitemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek ve bilimsel bilgi üretimine daha da ivme kazandırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

- Yenilikçi vizyon

Şenocak, eğitim, öğretim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet alanlarındaki tüm stratejilerinin mükemmeliyet ve kalite ön koşuluna bağlı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin tüm birimlerinin bu ilerleyişe ayak uydurması için stratejik planlamalar çerçevesinde hareket ettik. Ulusal ve uluslararası standartların yakalanmasını sağlayacak kalite güvence sistemimiz, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini takip etti. 48 yıllık bilimsel birikim ve yenilikçi vizyonumuz ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak üniversite sıralamalarında yükseliyoruz. 2017 yılında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan akademik yayın sayımız 1049'a ulaştı. Yapılan yayınların ve atıfların bir neticesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın, üniversitelerin akademik performansına göre oluşturduğu 2018-2019 Türkiye Genel Sıralaması listesinde üniversitemiz, 157 üniversite arasında 21. sıraya yükseldi. Yine aynı kurum tarafından hazırlanan ve yalnızca devlet üniversitelerinin yer aldığı Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması'nda ise 108 üniversite arasında 17. sırada yer aldı."

Şenocak, en güçlü oldukları alanlardan birinin tıp fakültesi ve tüm bölgeye sağlık hizmeti sağlayan Araştırma ve Uygulama Hastanesi olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastanemiz tüm bölgeden yılda ortalama 756 bin hastaya sağlık hizmeti veriyor. Eskişehir merkezin yanında Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya gibi çevre illere de 3. basamak sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bölgenin artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin fiziki olanaklarını iyileştirmek, kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda yapılan en önemli yatırımlarımızdan biri ileri düzey yoğun bakım hastanesi olacak. Üniversitemiz bünyesinde 109 yataklı, 3. basamak, yetişkin ve çocuklara hizmet veren ileri düzey yoğun bakım hastanemizin aralıkta hizmete girmesi planlanıyor. Hastanemizin süt çocuğu servisi, göz polikliniği, çocuk psikiyatri polikliniği, kan alma ünitesi, üroloji servislerimiz ise yakın zamanda yenilenerek hizmete girmiş servislerimizdendir. Bununla birlikte hastanemizin ameliyathanesinin yarı steril alanında ameliyathane personelimizin kullanımı için yeni bir yemekhane tesis ettik. Acil servis binamızın inşaatı ise devam ediyor."

- "Bilinçleniyoruz"

ESOGÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinin son bir yıldır aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Şenocak, "Merkezin kurulmasından itibaren toplam 24 beyin ölümü tespit edilmiş, bunlardan 11'inde organ bağışı için onay verilmiştir. Bu organların büyük bir kısmı merkezimizde başarıyla nakledilmiştir. Bir kısmı ise diğer illerde yaşayan organ nakli bekleyen hastalar için gönderilmiştir." dedi.

Üniversitelerinde beyin ölümü olan hastalarda organ bağışı oranının yüzde 50'ye yakın olduğunu, bu oranın, Türkiye ortalamasının çok üzerinde yer aldığını vurgulayan Şenocak, "Organ Nakli Merkezimizde bugüne kadar canlı vericili ve kadaverik vericilerden olmak üzere 13 böbrek ve 9 karaciğer nakli başarıyla yapılmıştır. Ülke olarak bilinçleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



