Eskişehir'de iki kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ulvi Erkmen idaresindeki 26 EK 822 plakalı kamyonet, Gündüzler Mahallesi'nde Sercan Yunar'ın (21) kullandığı 26 BE 223 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada 26 EK 822 plakalı kamyonetteki Semih Yurdakul (34) hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Yunar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erkmen ise Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yunar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.