Eskişehir'de iki kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ulvi Erkmen idaresindeki 26 EK 822 plakalı kamyonet, Gündüzler Mahallesi'nde Sercan Yunar'ın (21) kullandığı...