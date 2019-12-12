Son Dakika
Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer aldığı...
Genel 12.12.2019, 13:55
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirtilen tutuklu sanık Ahmet Aksoy ile avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, Aksoy'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Yasin Günay da aynı sürede mahkumiyetle cezalandırıldı.
6°
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50