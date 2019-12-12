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Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer aldığı...

Genel 12.12.2019, 13:55
Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün il yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirtilen tutuklu sanık Ahmet Aksoy ile avukatı katıldı.

İddiaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Aksoy'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Yasin Günay da aynı sürede mahkumiyetle cezalandırıldı.

#dava #Eskişehir #FETÖ #karar
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