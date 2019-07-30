ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin "huzur" uygulaması operasyonunda denetimler yapıldı.
Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli ekiplerin, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde yaptıkları denetimlerde, bin 200 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, 150 aracı kontrol etti.
Denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 delici ve kesici alet ele geçirildi.