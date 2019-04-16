Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esentepe, Sütlüce, Şirintepe ve Gökmeydan mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olay yeri ve güvenlik kameralarından, şüphelinin Kamil B. olduğunu belirledi. Zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan Kamil B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.