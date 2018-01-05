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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

- İş yerlerinden jeneratör çalan ve aracıyla kaçarken kazaya karışan zanlı yakalandı - Zanlının yol açtığı kazada 2 kişi yaralandı

05 Ocak 2018 Cuma 15:25
Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, iş yerlerinden 2 jeneratör çalan ve aracıyla kaçarken kazaya karışan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde 26 KZ 601 plakalı şüpheli bir aracın bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Polis ekiplerini fark eden zanlı, aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında, zanlının kullandığı otomobil, Zafer Mahallesi Kalmaz Sokağı'nda Erdal D. idaresindeki 26 PL 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Erdal D. ile eşi Buse D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada, zanlı aracından inip, yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, bir süre sonra zanlı Emrah T'yi saklandığı evde yakaladı.

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EskişehirHIRSIZLIKJeneratörOperasyon
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