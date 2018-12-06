Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, ev ve iş yerlerinden 750 bin lira değerinde ziynet eşyası ve inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda ev ve iş yerinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası ve inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen Gökhan Y'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.