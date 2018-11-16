Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, park halindeki araçlardan yakıt çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte park halindeki otomobillerden yakıt çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler R.E, A.E, S.İ. ve İ.M'yi, Eskişehir-Kütahya kara yolunda, hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen kamyonette yakaladı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.