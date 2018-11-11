Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çok sayıda otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen D.E. (26), U.T. (29) ve M.C'yi (24) yakaladı.

Zanlıların evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda hırsızlık eşyaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.