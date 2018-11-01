Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda elektrik trafosundan ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Çifteler ilçesinde 3 elektrik trafosunda meydana gelen hırsızlık, Mihalıççık ilçesinde bir iş yerinden 100 bin lira değerinde laboratuvar malzemesinin çalınması ile Satılmışoğlu Mahallesi'nde alüminyum kaplı çatı izocamlarının çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmalar sonucu, şüpheliler S.E, B.O, M.B, F.B. ve M.E'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.