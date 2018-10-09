Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evin bahçesinden çaldığı 2 bin litre kapasiteli su tankını internette alışveriş siteleri üzerinden satmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri Odunpazarı ilçesinde meydana gelen bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Karatepe Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan 2 bin litre kapasiteli su tankının çalınması ile ilgili olarak ikinci el eşya satışı yapılan internet sitelerinde yaptığı incelemede, su tankının satışa konulduğunu tespit etti.

Hırsızlık olayının şüphelisi O.G, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.