Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, cami ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i Afganistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih, Batıkent, EMKO Sanayi Sitesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iki camiden hırsızlık yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu D.A. ile iş yerlerine giren M.Y, T.T, H.M.Ü. ve A.T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.