Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan K.Y'yi kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.