Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uluönder Mahallesi Salih Bozok Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisinin Burak S. olduğunu belirledi. Şüpheli Burak S. ile arkadaşları Burak Ö, Serkan Ç. ve Furkan B. kiraladıkları otomobille Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan, Burak S'nin yapılan güvenlik sorgulamasında 5 ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.