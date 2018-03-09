Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de metruk evlerden ve inşaatlardan çok sayıda musluk çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, inşaatlardan ve metruk evlerden su musluklarını ile armatürlerini çaldığı belirlenen şüpheli İsmail. U'yu (24), sırtında taşıdığı çuvaldaki musluklar ile suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.